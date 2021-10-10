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"من طراز عالمي".. نجم ليفربول السابق يطالب بالحفاظ على محمد صلاح

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 04:31 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
كشف نجم ليفربول السابق عن ضرورة تجهيز عقد ضخم للجناح المصري محمد ليفربول في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد محمد صلاح في يونيو 2023 ويرغب ليفربول في تجديد عقده لضمان بقائه لفترة أطول في الفريق الأحمر.

وقال روبي فاولر مهاجم ليفربول السابق في تصريحاته اليوم: "أعتقد أن صلاح من أفضل اللاعبين في الوقت الحالي ويستحق ربطه بعقد ضخم".

وواصل: "لن يكون هناك ردة فعل سيئة من غرفة ملابس ليفربول إذا ما قرر النادي تجديد عقد صلاح براتب ضخم وكونه أغلى لاعب في الفريق".

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