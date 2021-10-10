عاجل.. تعرف على قائمة الأهلي النهائية في الموسم الجديد

أرسلت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة قائمة المارد الأحمر النهائية لاتحاد الكرة والتي شهدت تسجيل 5 لاعبين تحت السن ووضع 3 لاعبين في قائمة الانتظار.





تعرّف على قائمة الأهلي المحلية النهائية





وضمت القائمة 32 وهم على النحو التالي:





محمد الشناوى وعلى لطفى وشوبير مواليد 2000 في حراسة المرمي.

ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف متولى وبدر بانون وأكرم توفيق وهاني ومعلول ومحمود وحيد وكريم فؤاد في خط الدفاع.





السولية وأليو ديانج وحمدى فتحى ومحمد محمود وأفشة وعمار حمدي وأحمد عبدالقادر ومحمد فخري (1999) في خط الوسط.





كهربا وطاهر والشحات ووليد سليمان وزياد طارق ( 2000 ) ومحمد شريف وصلاح محسن وحسام حسن وبيرسي تاو ولويس ميكسيوني وصالح نصر (1999) في خط الهجوم.





وتم تسجيل النيجيري جونيور أجاي وعبدالرحمن مانو ومحمد نصير في قائمة الانتظار مع منحهم مستحقاتهم كاملة في الموعد المحدد وفقا لعقودهم مع القلعة الحمراء.