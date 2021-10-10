إزالة 5 تعديات على الترع في قرية المدامود بقنا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية بتنفيذ قرارات إزالة لعدد ٥ حالات تعد داخل نطاق الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلى علي منافع الري على الجسر المشترك بين ترعة الكلابية وترعة الكرنك الغربية.



الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية

وتضمنت إزالة مبانى على مساحة ٥٠٠م، وذلك في ضوء تنفيذ القرارات السيادية لإزالة التعديات على أملاك الدولة حرم الري وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم والتصدى للتعديات بكافة أشكالها وإزالتها من المهد وبالتنسيق مع وكيل أول وزارة الرى لقنا والمهندس صالح إبراهيم مدير إدارة ري شرق قنا.



حملة إزالة تعديات

قاد الحملة العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية ويوسف أحمد جلال نائب رئيس المركز وأحمد أبو عيش نائب رئيس المركز ومصطفى النجار رئيس قرية المدامود قبلى وعماد أنور محمد سكرتير القرية والمهندس محمد حسين مدير إدارة ري الأقصر والمشرف والمهندس حسام بدوي من هندسة ري الأقصر وهبة الطاهر حسن وتمت الأعمال بالتراضى التام مع المواطنين ومازال العمل مستمر على مدار الأيام المقبلة.

