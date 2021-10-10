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هنادي مهنا تحتفل بانتهاء تصوير آخر حلقات حكاية "بدون ضمان" من "إلا أنا"

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 04:36 م
هنادي مهنا
هنادي مهنا
مي مرسي
احتفلت الفنانة هنادي مهنا، مع فريق عمل حكاية "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا" بانتهاء تصوير آخر حلقات العمل.

وشاركت "مهنا" فيديو من الإحتفال، وكتبت تعليقا قائله: "فركش مسلسل إلا أنا #بدون_ضمان شكرًا لكل الكرو على تعبكم ومجهودكم".


حدوتة "بدون ضمان" تُعرض في 10 حلقات علة قناة دى أم سى ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا" بطولة كل من: هنادى مهنى وإسلام جمال وأحمد بدير وسلوى عثمان وهاجر أحمد وأحمد كشك، وعدد من الشباب، إخراج ياسمين أحمد كامل.


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