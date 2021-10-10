عاجل.. السيسي: بحثنا دفع العلاقات وتكثيف التعاون مع رئيس جنوب السودان

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته لاستقبال رئيس جمهورية جنوب السودان، والوفد المرافق له، متمنيًا لهم إقامة طيبة.





وأشاد "السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس جمهورية جنوب السودان، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاحد، بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية الراسخة التي تجمع بين البلدين على مختلف الأصعدة، موضحًا أنه أجرى مع رئيس جنوب السودان مباحثات مكثفة تناولت سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والامنية، وما شهدته العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية من زخم بشتى مجالات التعاون.





وتابع الرئيس السيسي، أنهما تابعوا نتائج انعقاد الدورة الاولى للجنة العليا المشتركة في القاهرة في يوليو 2021، وما اتاحته من فرصة للتنسيق والتشاور، وما تمخضت عنه من اتفاقيات تم توقيعا بين الجانبين في مجال الري وتنمية التجارة والصناعة، وتم الاتفاق على أهمية الحفاظ على دورية انعقاد اللجنة خلال الفترة المقبلة.



