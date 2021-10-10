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عاجل.. صور ترصد عمليات البحث عن غرقى الميكروباص في نهر النيل

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 04:44 م
من الواقعة
من الواقعة
إيريني صفوت
حصلت بوابة الفجر، على الصور الأولى من موقع سقوط ميكروباص من أعلى كوبري الساحل بالنيل، حيث رصدت وجود لانشات تقوم بالبحث عن المفقودين.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية، إشارة من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة أجرة وسقوطها من أعلى كوبري الساحل.

المعاينة الأولية كشفت عن أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اتجاه روض الفرج، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها.

اصطدمت السيارة بالسور الحديدي وسقطت في نهر النيل أسفل الكوبري، وسط جهود من رجال الإنقاذ لانتشال الركاب.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق
عاجل.. صور ترصد عمليات البحث عن غرقى الميكروباص في نهر النيل
عاجل.. صور ترصد عمليات البحث عن غرقى الميكروباص في نهر النيل
عاجل.. صور ترصد عمليات البحث عن غرقى الميكروباص في نهر النيل
عاجل.. صور ترصد عمليات البحث عن غرقى الميكروباص في نهر النيل
عاجل.. صور ترصد عمليات البحث عن غرقى الميكروباص في نهر النيل
عاجل.. صور ترصد عمليات البحث عن غرقى الميكروباص في نهر النيل

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