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عامر منيب يتصدر "ترند" جوجل في ذكرى رحيله الـ10

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 04:44 م
عامر منيب
عامر منيب
عامر منيب ، يوجد العديد من نجوم الطرب الذي ترتبط أسمائهم بالفن الراقي لدى الجمهور العاشق للفن، الذي يستطيع التذوق والحكم للإبداع، فيتذكرهم ولو رحلت أجسادهم.

عامر منيب

وتصدر الفنان المطرب عامر منيب اليوم الأحد الموافق العاشر من أكتوبر 2021 تريند محرك البحث جوجل، في ذكرى رحيله العاشرة، حيث رحل عن عالمنا في 2011.

ذكرى رحيل عامر منيب

ورحل عامر منيب عام 2011، تاركا موروث فني عظيم وابنتيه اللائي يحببن الغناء، ولاسيما مريم التي احتفلت يوم أمس السبت بخطوبتها في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء.

خطوبة مريم عامر منيب

وأقيم حفل خطوبة مريم عامر منيب في مدينة الجونة، حيث شهد حضور عدد من المقربين والأصدقاء من داخل الوسط الفني وعلى رأسهم شيرين رضا والمنتج هانى محروس وزوجته.

إطلالة ابنة عامر منيب

وأطلت مريم عامر منيب على الحضور في حفل خطوتها يوم أمس، بإطلالة مميزة وأنيقة، ارتدت خلالها فستان قصير مع تسريحة شعر منسدلة على كتفيها وكياج خفيف. 

أول ظهور لابنة عامر منيب مريم

وظهرت مريم عامر منيب في العديد من البرامج المميزة وعلى رأسها "معكم" الذي تقمه الإعلامية المتألقة منى الشاذلي حيث بدا عليهن الموهبة والصوت الرائع.

أغاني مريم عامر منيب

وأعادت مريم عامر منيب تقديم أغنية والدها "عامل إيه في حياتك"، وعرضتها خلال  الذكرى الثامنة لرحيل والدها، وهي ألحان عمرو مصطفى.


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