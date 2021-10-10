الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء: ارتفاع التضخم 1.6% في سبتمبر الماضي





أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، ارتفاع التضخم في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي على أساس شهري وسنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والألبان والجبن والبيض والزيوت .





وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 116.1 نقطة لشهر سبتمبر 2021, مرتفعا بنسبة 1.6% مقارنة بشهر أغسطس, في حين زاد التضخم في سبتمبر على أساس سنوي بنسبة 4.7 % وبلغ 8% مقارنة بمعدل 3.3 % خلال الشهر نفسه من العام الماضي. ويستهدف البنك المركزي المصري, تحقيق معدل التضخم عند 7% (يزيد أو ينقص نقطتين مئويتين) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.





وأرجع جهاز الإحصاء ارتفاع التضخم على أساس شهري إلى ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 4.4%, بسبب زيادة أسعار مجموعات مجموعة الخضروات بنسبة 23.5%, واللحوم والدواجن بنسبة 3.2%, والفاكهة بنسبة 1.7%, و الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.8%, ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.3%. وارتفع قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 0.5%, مجموعة الأثاث والتجهيزات للسجاد واغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 0.3%, مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة 0.3%.





وشمل الارتفاع قسم الرعاية الصحية الذي زاد بنسبة 0.5%, بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.7%, مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.7%, مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.4%, وزادت أسعار قسم النقل والمواصلات 0.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 0.9%, مجموعة شراء المركبات بنسبة 0.2%, مجموعة خدمات النقل بنسبة 0.2%.





وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعا قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة 0.7%, مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 0.3%, مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 0.2%, مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.2%. وزادت أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.6%, بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.6%, مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 0.6%, وارتفع قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدره 0.2% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 0.2%, مجموعة أمتعة شخصية بنسبة 0.1%, مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة 0.1%. وفي المقابل انخفضت أسعار قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة -0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة -0.1%, كما تراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة -0.2%, بسبب انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة -0.5%.





وبخصوص أسباب ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى 8% في سبتمبر من 3.3% لنفس الشهر من العام السابق, فقد عزا جهاز الإحصاء الارتفاع إلى ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بنسبة (13.1%, بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 38.1%,أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 18.3%, أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 14.6%, أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 12.8%, مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 8.3%, مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 5.4%, مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 4.6%. كما زادت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.2%, مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.3%, مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.2%, مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.2%.





وشمل الارتفاع قسم المشروبات الكحولية والدخان الذي زاد بنسبة 3 % بسبب ارتفاع أسعار مجموعتي الدخان والمشروبات الكحولية, وقسم الملابس والأحذية الذي زاد بنسبة 1.7%, بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 6 %, مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 4.3%, مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 3.2%, مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.6%, مجموعة الأحذية بنسبة 1.1%.





وسجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعا قدره 3.9% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 9.1%, مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 2.7%, مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 1.8%, مجموعة الإيجار الفعلي للسكن بنسبة 1.1%, مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.8%. وارتفعت أسعار قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ب`2.4%, بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الأرضيات الأخرى بنسبة 3.9%, مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة 3%, مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 2.6%, مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 2.2%, مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 1.6%, مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 1.4%. وزاد قسم الرعاية الصحية ب`2.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 5.7%, مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 4%, مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.8%, وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره 3 % بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 10.4%, مجموعة شراء المركبات بنسبة 4.1%.





وأوضحت بيانات جهاز الإحصاء, أن قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفع بنسبة 0.1%, بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.5%, في حين زاد قسم الثقافة والترفيه بنسبة 6.5%, بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 11.7%, مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 6.7%, مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 4.4%, مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (2.6%), مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 2.6%.





كما زادت أسعار قسم التعليم بنسبة 29.7% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 56.5%, مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 20.1%, مجموعة التعليم العالي بنسبة 13.2%, مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة 12.3%, وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره 2.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 16.6%, مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 2.3%. وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدره 9.1% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة 37.6%, مجموعة العناية الشخصية بنسبة 3 %.