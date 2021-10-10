غلق سناتر للدروس الخصوصية بالجيزة لتأثيرها الضار على العملية التعليمية

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف مجهودات غلق سناتر الدروس الخصوصية المخالفة، لما لها من تأثير ضار على العملية التعليمية.



غلق سناتر الدروس الخصوصية

وقام حي الطالبية بشن حملات، أسفرت عن ضبط سناتر صلاح الدين - تراست - vip وقد تم غلقها ومصادرة محتوياتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وجارٍ استكمال الحملات بكافه الأحياء والمراكز لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية.

