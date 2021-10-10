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البابا تواضروس يستقبل رئيس أساقفة كانتربري

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 05:31 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ماريان ناجى
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ظهر اليوم الأحد، رئيس الأساقفة جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الذي يزور مصر حاليًا لتدشين إقليم الإسكندرية الجديد التابع لكنيسته، ومعه وفد من قيادات الكنيسة الأسقفية.

البابا تواضروس 
حضر اللقاء نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن، والمطران د. سامي شحاتة رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية والمطران، ود. منير حنا رئيس الأساقفة الشرفي للإقليم، وعدد من قيادات "الأسقفية".

الكلمات المفتاحية

رئيس أساقفة كانتربري الكنيسة الأسقفية البابا تواضروس

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