Advertisements

البابا تواضروس يستقبل الممثل الدنماركي لحرية الأديان

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 05:32 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
ماريان ناجى
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم الأحد، السفير Michael Suhr الممثل الدنماركي لملف حرية الأديان ومعه السفير الدنماركي في مصر السيد Svend Olling، حيث تعرف الممثل الدنماركي على الإجراءات والإنجازات التي قامت وتقوم بها الدولة المصرية فيما يخص هذا الملف.

أشار قداسة البابا أثناء اللقاء إلى أن مصر تعاني الآن من الزيادة السكانية التي تؤثر على كل الخدمات التي تقدمها الدولة ورغم ذلك كانت لها إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية، ودعا قداسته السفير إلى زيارة القرى المصرية للتعرف على طبيعة المعيشة فيها والتي تتسم بالسلام وكذلك آليات الدولة لمواجهة الفقر في تلك القرى مشيرًا إلى مشروع حياة كريمة لتنمية القرى المصرية الأكثر فقرًا واحتياجًا.

الكلمات المفتاحية

حياة كريمة الممثل الدنماركي لحرية الأديان البابا تواضروس

أخبار تهمك

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي مع رئيس جنوب السودان (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

ميسي يثير حماس جماهير ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. صور ترصد عمليات البحث عن غرقى الميكروباص في نهر النيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على قائمة الأهلي النهائية في الموسم الجديد

منذ ساعتين

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ يوم

"مدرب صايع".. أحمد ناجي يفاجئ كيروش بهذه الرسالة

منذ حوالي 9 ساعات

تعرض خالد الصاوي لوعكة صحية مفاجأة.. تفاصيل

منذ ساعة و 12 دقيقة

شاهد.. نهر النيل يبتلع ميكروباص بركابه.. وأحد المواطنين: "الحادثة من 11 الصبح"

منذ ساعة و 14 دقيقة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بسبب رزاق سيسيه

منذ 36 دقيقة

3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

"الفجر" ينشر صور جديدة من موقع سقوط ميكروباص من أعلى كوبري الساحل بالنيل

منذ ساعة

عماد النحاس يرفض استمرار نجم المقاولون العرب

منذ يومين

أول تعليق من نائب الخانكة بشأن واقعة جلوس طلاب المدرسة على الأرض

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يصل روما وسط استقبال حافل

البابا تواضروس: الدولة تسير حاليا على نهج محمد علي

البابا تواضروس يزور العراق منتصف شهر يوليو المقبل

تفاصيل زيارة البابا تواضروس لمجلس الشيوخ البلجيكي

الكنيسة: البابا تواضروس بخير ولا يوجد ما يدعي للقلق

تفاصيل لقاء البابا تواضروس والمبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:04 م

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي مع رئيس جنوب السودان (فيديو)

04:52 م

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

أول تعليق من نائب الخانكة بشأن واقعة جلوس طلاب المدرسة على الأرض

05:37 م

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

05:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements