البابا تواضروس يستقبل الممثل الدنماركي لحرية الأديان

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم الأحد، السفير Michael Suhr الممثل الدنماركي لملف حرية الأديان ومعه السفير الدنماركي في مصر السيد Svend Olling، حيث تعرف الممثل الدنماركي على الإجراءات والإنجازات التي قامت وتقوم بها الدولة المصرية فيما يخص هذا الملف.



أشار قداسة البابا أثناء اللقاء إلى أن مصر تعاني الآن من الزيادة السكانية التي تؤثر على كل الخدمات التي تقدمها الدولة ورغم ذلك كانت لها إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية، ودعا قداسته السفير إلى زيارة القرى المصرية للتعرف على طبيعة المعيشة فيها والتي تتسم بالسلام وكذلك آليات الدولة لمواجهة الفقر في تلك القرى مشيرًا إلى مشروع حياة كريمة لتنمية القرى المصرية الأكثر فقرًا واحتياجًا.