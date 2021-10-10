استقبال وزيرة التضامن بـ"زفة فرح فلاحي" في بني سويف (فيديو وصور)

استقبلت فرقة الفنون الشعبية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بعرض زفة فرح فلاحي، خلال زيارتها، اليوم الأحد، لمركز شباب قرية أشمنت بمركز ناصر ببني سويف، لإطلاق حملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" فى قرى حياة كريمة ضمن المرحلة الأولى من الحملة التي تشمل 4 محافظات، هي: "بنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج".



فرح فلاحي

وأعربت وزيرة التضامن، عن سعادتها بالعرض الذي أمتزج بين أغاني الفلكولور الشعبي الفلاحي القديمة، ورقصات الزفة الشعبية المعروفة بقرى الصعيد، ورددت السيدات من متابعات الزيارة كلمات الأغاني خلف فتايات الفرقة خلال العرض، منها أغنية "ادلع يا عريس يا ابو لاسه نايلون" التي تفاعل معها الجميع.



وزيرة التضامن

وفي كلمتها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، انها تُقدر محافظة بني سويف بشكل كبير، وكذلك كل محافظات الصعيد، قائلة "لست صعيدية لكني وددت ان أكون صعيدية"، فهم رجال بمعني الكلمة" دمهم حامي" ويقدرون قيمة الوطن الحياة الحرة الكريمة.



وقالت وزير التضامن، ان حملة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل تستهدف القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها من مبادرة "حياة كريمة" من خلال التركيز على نشر الوعى بالموضوعات المستهدفة،بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن توفير الخدمات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة، علاوة على تحديدالأسباب الرئيسية للعزوف عن التقدم للحصول على بعض الخدمات من الأسر مثل استخدام وسيلة تنظيم أسرة أو الحصول على فرصة عمل، أو إلحاق الأطفال بالحضانات، لافتة إلى قيام مديري المديريات بالتنسيق مع المديريات الفنية المعنية، وتحت إشراف المحافظين، بحصر الخدمات المتاحة فى القرى أو غير المتاحة لتسجيل الفجوة التنموية فى الخدمات.



وأضافت "القباج" أنه يتم تعزيز الشراكة المجتمعية في دعم وتنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية والمتطوعين، بجانب الرائدات المجتمعيات للمشاركة في التوعيةوفى حصر بيانات جميع الأسر بالقرى المستهدفة لتشكيل قاعدة بيانات مركزية يتم تحديثها دوريًا، مؤكدة على أن أهم وأخطر التحديات التى تواجه المجتمع المصرى غياب الوعي، مشيرة إلى أن القوة الحقيقية للدولة تكمن فى ثقافة شعبها، وأن بقاء الدولة وتقدمها مرهون بتحضر ووعي مواطنيها، وأن الثقافةَ المبنية على الوعى الوطنى السليم قادرة على أن ترتقى بالمجتمع في كافة المناحي.



محافظ بني سويف

جاء ذلك في حضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وبلال حبش نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ النائب أحمد محيسن، والنائبة سهام بشاي، والدكتورة مني عبدالله، النائبة عبير جمال، الدكتورة حنان سليمان، ومحمد جبر، منسق عام المبادرة ببني سويف "معاون المحافظ" وإحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن، وعلى يوسف رئيس مركز ناصر، وعدد من وكلاء الوزرارات ومديري عموم المديريات أعضاء المجلس التنفيذي والمجلس القومي للمرأة وممثلى بعض الجمعيات الأهلية.



ومن مؤسسة حياة كريمة: آية عمر رئيس مجلس الأمناء، ومحمد طاهر رئيس القطاع التنفيذى، وخالد جمال منسق القطاع التنفيذى، ويوستينا ثروت، مدير قطاع الفئات المستهدفة، وندى خضر مدير قطاع التنمية المتكاملة، وخالد أحمد مدير قطاع المشتريات.

