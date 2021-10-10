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القومي للأمومة: 90% من جريمة ختان الإناث تتم على يد الفرق الصحية (فيديو)

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 05:36 م
ختان الإناث
ختان الإناث
رقية جمال
قالت سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، إن ختان الإناث يسبب جرح نفسي للفتاة قبل أن يكون جرح جسدي، موضحة أنه تم تغليظ عقوبة الختان بقانون مناهضة ختان الإناث وحذف كلمة مبرر طبي التي كانت تعتبر باب خلفي لأي حجة ان يكون لدى الطفلة مشكلة تستلزم الختان.

المجلس القومي للأمومة والطفولة
وأضافت "سحر السنباطي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن 90% من إجراء هذه الجريمة يتم على يد الفريق الصحي بين الأطباء والتمريض، منوهة إلى أن ختان الإناث عادة وليست عبادة، وتغيير العادات يحتاج لوقت طويل، منوهة بأنه وفقًا للمسح الصحي السكاني انخفض من 67% إلى 61%.

ختان الإناث 
وتابعت أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، أن بعض الأهالي يصرون على ختان الإناث لتحججهم بالدين، مناشدة الأسرة أن يكونوا رحماء بفتياتهم ولا يرتكبوا بحقهم هذه الجريمة الوحشية، محذرة الفرق الصحية: "القانون سيتم تنفيذه"، لافتة إلى أن أي فتاة تتعرض لهذه الجريمة يمكنها التواصل عبر الخط الساخن 16000 أو عبر الأرقام 01102121600، 01016609579 على مدار الساعة، منوهة إلى أن لجنة الحماية بالمحافظة مع مديرية الشئون الصحية تتوجه سريعا للتعامل مع أي بلاغ، بالعمل على منع الجريمة، ثم تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2021 بغلق المنشأة ووقف الطبيب عن العمل لمدة تبدأ من 5 سنوات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطبيب والأسرة.

ونوهت إلى أن زيادة الوعي لدى المواطنين حول خطورة ختان الإناث سيكون بالقانون، معقبة: "العقوبة الآن أصبحت تشمل من يروج أو يشيع هذه الجريمة"، وعقوبة الأسرة التي ترتكب هذه الجريمة تحولت من جنحة لجناية، وتغليظ العقوبة من الحبس للسجن.

الكلمات المفتاحية

سحر السنباطي ختان الإناث القومي للأمومة والطفولة

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