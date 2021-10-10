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"التعليم" تكشف حقيقة فقدان 6 طلاب بإحدى مدارس الإسكندرية

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 05:36 م
ريما خليفة
علقت مديرية التعليم بالإسكندرية على ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن تكدس أولياء الأمور بمدرسة عمر مكرم الابتدائية وبعض مدارس محافظة الإسكندرية.

أوضحت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية حقيقة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فيديو تدافع أولياء أمور مدرسة عمر مكرم الابتدائية بإدارة المنتزة وأولياء أمور بعض المدارس الأخرى، والذين أصروا على الدخول رفقة أبنائهم في أول يوم دراسي بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 ــ  2022، وذلك بغية جلوس الطلاب في مقاعد الصفوف الأولى مما أحدث بعض الارتباك والتزاحم والتكدس.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة عاجلة لتقصي الأمر وتداعياته والمتسبب فيه وإحالة المقصرين للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن فقدان 6 تلاميذ من مدرسة عمر مكرم، الأمر الذي يتسبب في نشر القلق بين أولياء الأمور.

وتناشد الوزارة أولياء أمور أبنائنا الطلاب بعدم دخول المدرسة منعًا للتزاحم، ولتوفير الفرصة لزملائنا المعلمين ومديري المدارس لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة للطلاب، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وحفاظًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وحفاظًا على صحة الطلاب وأولياء الأمور وجميع القائمين على العملية التعليمية.
"التعليم" تكشف حقيقة فقدان 6 طلاب بإحدى مدارس الإسكندرية
"التعليم" تكشف حقيقة فقدان 6 طلاب بإحدى مدارس الإسكندرية

الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم مدرسة عمر مكرم فقدان 6 طلاب بإحدى مدارس الإسكندرية

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