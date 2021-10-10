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أول تعليق من نائب الخانكة بشأن واقعة جلوس طلاب المدرسة على الأرض

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 05:37 م
واقعة جلوس الطلاب على الأرض
واقعة جلوس الطلاب على الأرض
عبداللطيف هيبة
علق النائب محمد الطوخي القصبي، عضو مجلس النواب عن دائرة الخانكة بمحافظة القليوبية، على واقعة جلوس طلاب أحد الصفوف الدراسية بالمدرسة على الأرض، لعدم وجود مقاعد دراسية، قائلا: "لن أحمل المسؤولية كاملة لمدير المدرسة بل أحملها للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم".

نائب الخانكة 
وتابع "الطوخي" في تصريح خاص لـ"الفجر" أنه في حالة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدير هيرد يقول أنا مبلغ الإدارة والإدارة مبلغه المديرية وأنا أخلي مسؤوليتي، قائلا: "أتوقع إن المدير بلغ الإدارة، لذلك لن أحمل المدير المسؤولية كاملة، بل يتحملها الوزير"


وتساءل عضو مجلس النواب: "هل وزير التربية والتعليم قام بمتابعة سير العملية التعليمية اليوم مع وكلاء الوزارة في كل محافظة من المحافظات؟، وهل الوزير ليس لديه علم بعدد المدارس والفصول على مستوى الجمهورية، وهل تلك المدارس كانت على استعداد تام لاستقبال الطلاب؟ متابعًا: "لو الوزير كان سأل اللي تحت منه واللي تحت منه سأل اللي تحته مكنش حصل اللي حصل النهارده".


قرار عزل مدير المدرسة من منصبه
وأحال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، مدير مدرسة المثلث الابتدائية التابعة لإدارة الخانكة التعليمية للتحقيق، وعزله من منصبه، وتعيين مدير آخر بدلًا منه، فى واقعة جلوس طلاب أحد الصفوف الدراسية بالمدرسة على الأرض، لعدم وجود مقاعد دراسية.

وأعلن وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، فى تصريحات صحفية، أنه تم إرسال لجنة من الأبنية التعليمية لمد الطلاب بالمقاعد اللازمة لهم، لجلوس الطلاب عليها اعتبارا من الغد، وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعى تداولوا صورا أظهرت جلوس طلاب مدرسة المثلث الابتدائية بالخانكة على الأرض، وقضائهم اليوم الدراسى دون مقاعد.

وتابع وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه وجه بتشكيل قوافل متابعات للتأكد من جاهزية المدارس وتلافى العجز والتقصير فى حق الطلاب، تزامنا مع بدء الدراسة، من حيث موقف الكتب الدراسية والصيانة والنظافة ودهان البوابات وتوحيدها بالعلم المصري، وتعليق علم مصر فى مكان واضح بالمدرسة وتجهيز المعامل والفصول الدراسية، والانتهاء من إعداد وكتابة الجداول وقوائم أسماء الطلاب والتأكيد على تحقيق عام دراسى منضبط ومثمر وناجح.

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