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مريم عامر منيب تحتفل بخطبتها في حفل عائلي (صورة)

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 05:46 م
مريم عامر منيب
مريم عامر منيب
مي مرسي
احتفلت مريم عامر منيب أمس، بخطوبتها وذلك في حفل عائلي بحضور الأصدقاء المقربين وعدد من نجوم الوسط الفني، وذلك وسط إجرائات ضد انتشار فيروس كورونا.

وظهرت مريم ابنة عامر منيب، وهي تغني "جيت على بالي" أثناء تجهيزات الخطوبة، وهي أغنية لوالدها الراحل عامر منيب.

وتصدر اسم المطرب الراحل عامر منيب تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، وذلك عقب خطبة مريم ابنته.

وتألقت مريم عامر منيب، بفستان قصير وميك أب أبرز ملامح جمالها، مما آثار إعجاب الجمهور وتفاعله.
مريم عامر منيب تحتفل بخطبتها في حفل عائلي (صورة)
مريم عامر منيب تحتفل بخطبتها في حفل عائلي (صورة)

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