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خامس أغانيه هذا العام.. هيثم شاكر يطرح "صاحب الجمال" عبر "يوتيوب"

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 06:09 م
هيثم شاكر
هيثم شاكر
نور طلعت
طرح النجم هيثم شاكر، أغنيته الجديدة "صاحب الجمال"، عبر حسابه الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، على طريقه الفيديو لاريكس في شكل جديد ومختلف، خاصة أنه يحتوى على مشاهد ولقطات فيديو كليب.

أغنية "صاحب الجمال"، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومكس وماستر هاني محروس، فوتوغرافية شريف مختار، منتج منفذ فادي صبحي، إنتاج شرقي برودكشن، وهو رابع تعاون بينهم هذا العام.

وتعد أغنية" صاحب الجمال"، هي خامس أغاني هيثم شاكر هذا العام، وذلك بعدما طرح عدد من الأغانى السنجل، بداية من "كنت غلطة" على طريقة الديو مع هيثم نبيل، كلمات سارة سعيد وألحان هيثم نبيل وتوزيع حسين النجار، ثم " كل الاعذار كدابة"، كلمات: هاني صارو، ألحان: أحمد زعيم، منتج منفذ فادي صبحي، و" واقف علي تكه"، كلمات أحمد حسن رؤول، توزيع وسام عبد المنعم.

وأخرهم، أغنية "مش عادية"، والتي تعد رابع أغانيه هيثم شاكر، من كلمات أحمد حسن رؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، ومكساج وماستر هانى محروس، وجيتار مصطفى نصر، وطبلة أحمد عيادى، صولو كيبورد محمود شاهى.

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