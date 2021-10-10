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مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بسبب رزاق سيسيه

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 05:53 م
زاق سيسيه
زاق سيسيه
رامي بشاي
اجتاز الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المرحلة الأولى من الفحوصات الطبية التي خضع لها بعد عودته لصفوف الفريق الأبيض.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك وضع برنامج خاص لسيسيه من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل للموسم الجديد.

وشهد مران الزمالك اليوم ظهور اللاعب لخوض تدريبات منفردة بالجري حول الملعب وأداء بعض التدريبات التأهيلية قبل مشاركته في التدريبات الجماعية.

ويخوض الزمالك لقاء الذهاب أمام توسكر الكيني يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

الكلمات المفتاحية

وري أبطال إفريقيا مفاجأة سارة لجماهير الزمالك رزاق سيسيه

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