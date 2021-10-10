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بعد فوزه بمستر أولمبيا.. أبرز معلومات عن "فخر العرب" بيج رامي (فيديوجراف)

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 05:55 م
البطل بيج رامي
البطل بيج رامي
مارينا بشارة
فاز اللاعب المصري رامي السبيعي المعروف بـ"بيج رامي"، بلقب بطولة مستر أوليمبيا 2021، التي تعتبر أشهر الألعاب في كمال الأجسام، ليحصل علي اللقب للمرة الثانية على التوالي بعدما فاز بنسخة 2020.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز معلومات عن "بيج رامي":

١-ولد رامي السبيعي، عام 1985 بمحافظة كفر الشيخ.

٢-بدأ رحلته في عالم كمال الأجسام من دولة الكويت.

٣-شارك لأول مرة في ''مستر أوليمبيا للهواة'' عام 2012.

٤-كان وزنه في ذلك الوقت 286 رطلا، وحقق المركز الأول.

٥-فاز "بيج رامي" ببطولة ''New York Pro'' عام 2013.

٦-صُنف ضمن أفضل 10 لاعبين في نفس العام.

٧-شارك السبيعي في مستر أوليمبيا للمحترفين أعوام: 2014، و2015 و2016.

٨-في عام 2015، أحرز المركز الأول في بطولة "أرنولد كلاسيك" في البرازيل.

٩-كان "بيج رامي" في أكتوبر 2020، قد أعلن إصابته بفيروس كورونا.

١٠-بعد تعافيه تلقى دعوة للمشاركة في "مستر أولمبيا 2020".

١١- أصبح المصري الأول الذي يحصل على هذا اللقب. 

١٢-كشف مستر أولمبيا عن الشئ الذى يخاف منه وهو المياه.

١٣- لو شفت المياه بدوخ، رغم إنى شغال في المياه طول عمري.

١٤-أنا صياد وعمرى ما عرفت أعوم بسبب مشكلتى مع المياه، والموضوع اتحول لفوبيا.

١٥-هنأ وزير الرياضة "بيج رامي" بالفوز بلقب مستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي.

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