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دوللى شاهين تواصل تصوير "المماليك" بالمنصورية

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 07:18 م
دوللي شاهين
دوللي شاهين
مي مرسي

تواصل النجمة دوللى شاهين تصوير مشاهد دورها فى مسلسل المماليك حيث إنتهت إلى ما يقرب من ٨٠ ٪ من مشاهدها فى المسلسل ومن المقرر عرضه فى شهر ديسمبر المقبل.

تدور أحداث مسلسل المماليك فى العصر الحديث حول فكرة الأشخاص الفاسدين، الذين يتسببون فى كثير من المشكلات ويسيطرون على من حولهم.

وتجسد دوللى خلال أحداث المسلسل دور سيدة تدعى نانى خبيرة أبراج.

ومسلسل المماليك يعيد فكرة عرض نوعية المسلسلات الــ ٦٠ حلقة مرة أخرى على الشاشة، بعد الابتعاد عنها مؤخرًا.

مسلسل المماليك من بطولة رانيا يوسف، بيومى فؤاد، دوللى شاهين، محمد لطفى، فيدرا، محمد سليمان، رامى وحيد، نانسى صلاح، حنان سليمان، رامى غيط، عمر حسن يوسف، تأليف هشام هلال،مديرالتصوير محمدالفارا، إنتاج شركة بيست ميديا،ومن إخراج حازم فودة.

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