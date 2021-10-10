منتخب مصر بالزى الأبيض أمام ليبيا غداً

يخوض المنتخب المصرى الأول مواجهة الغد أمام نظيره الليبى ببنى غازى ضمن مباريات الجولة الرابعة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" بالزى الأبيض الكامل كما تأكد خلال الإجتماع الفنى قبل مباراة الغد.





بينما يرتدى المنتخب الليبى التيشرت باللون الأحمر و الشورت والجوارب باللون الأسود ، حيث خسر المنتخب الليبى مواجهته أمام المنتخب المصرى التى أقيمت الجمعه الماضية بستاد برج العرب بالإسكندرية بهدف دون مقابل.





وأجرى لاعبى المنتخبين اليوم الأحد المسحة الطبية لجميع أفراد المنتخبين من أجل الإطمئنان على سلامة جميع اللاعبين.





ويحتل المنتخب المصرى صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط بينما يأتى المنتخب الليبى ثانيا برصيد 6 نقاط ويأتى من خلفه منتخب أنجولا ثالثا برصيد 3 نقاط وتحتل أنجولا المركز الرابع بنقطة وحيدة.



