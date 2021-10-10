"الشعب الجمهوري" يكرم أبطال وأُسر شهداء أكتوبر بسوهاج (صور)



وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم عزف السلام الجمهورى، وسماع أبيات من الشعر حول بطولات أكتوبر وكلمة من أحد أئمة الأوقاف حول منزلة الشهداء عند ربهم.



_ تكريم أبطال أكتوبر

وافتتح المهندس محمد عويضة، أمين الحزب الاحتفالية بكلمة رحب فيها بالسادة الحضور، تلاها كلمة النائبة نانسى نعيم، أمين المرأة بحزب الشعب الجمهورى بسوهاج.



واستمع الحضور لمواقف حول بطولات حرب أكتوبر المجيد وكيف استطاع الجيش المصرى دك حصون الأعداء ومدى الحماس فى نفوس أبطال القوات المسلحة الباسلة ودورها في حماية الأمن القومي المصري

_ تكريم ابطال اكتوبر بسوهاج.



واختتم الحفل بتكريم أبطال حرب أكتوبر بسوهاج وأسر الشهداء بشهادات تقدير من أمانة الحزب بسوهاج وتوزيع عدد من الهدايا تكريما لهم.



وتقدم الجميع بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر، أكدوا فيها وقوف جميع الشعب المصرى صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة الوطنية لمواجهة المخاطر التي تواجه الدولة المصرية وفى مقدمتها ظاهرة الإرهاب الأسود.



نظم حزب الشعب الجمهورى بمحافظة سوهاج، احتفالية بمقر الحزب بمناسبة الذكرى الـ48 لانتصار السادس من أكتوبر عام 1973، حيث تم تكريم أبطال حرب أكتوبر من أبناء محافظة سوهاج وبعض أسر الشهداء، بحضور المهندس محمد عويضة أمين عام الحزب بسوهاج والنائبة نانسى نعيم، أمين المرأة وأعضاء هيئة المكتب التنفيذي بالحزب أحمد وائل المشنب وصلاح ضيف الله وأكرم العمدة، عصام الصراف ومحمد إبراهيم ومحمود زيدان.