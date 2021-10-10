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"طلاب من أجل مصر" ينظمون احتفالية ذكرى أكتوبر بجامعة سوهاج (صور)

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 06:02 م
جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية
أيمن الجرادي
نظم "طلاب من أجل مصر" تحت إشراف الدكتور حسان النعمانى نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون الدراسات العليا والبحوث، احتفالية بمناسبة ذكرى أكتوبر المجيد، بحضور اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري والعميد عمرو توبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات والشخصيات العامة.

طلاب من أجل مصر
وبدأ الحفل بسماع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ إبراهيم السوهاجى، ثم عزف السلام الجمهوري، ووقف الجميع دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من الجيش والشرطة، ثم عرض فيلم تسجيلى عن حرب اكتوبر1973

وقال الدكتور حسان النعمانى، نائب رئيس جامعة سوهاج، ورئيس أسرة طلاب من أجل مصر المنظمة للحفل، إن هذه الاحتفالية جاءت داخل الحرم الجامعى بحضور عدد كبير من الطلاب لغرس قيم الولاء وحب الوطن وخاصة بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد

وأضاف أن الهدف من المسيرة والحفل الذى نظمته أسرة طلاب من أجل مصر، اليوم، هو ترسيخ قيم الانتهاء للوطن والاعتزاز بانتصاراته التي لولاها لكنا مازلنا نرضخ تحت مذلة الاحتلال، وما كنا حققنا شيء من الإنجازات التي تشهدها البلاد على مر العقود الماضية والحالية

ولفت نائب رئيس الجامعة إلى أن حرب أكتوبر ليست حربا عادية وإنما هي حرب العزة والكرامة التى نتعلم منها آلاف الدروس اليومية فى حماية مقدرات ومكتسبات الوطن.

ذكرى انتصارات أكتوبر 
وتقدم النعماني، بالتهنئة للقيادة السياسية والقوات المسلحة وشعب مصر العظيم بمناسبة هذه الذكرى العطرة متمنيا أن يديم الله على مصر وشعبها الخير ويحفظها من كل سوء.

وكانت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج نظمت مسيرة حاشدة ضمت القائم بعمل رئيس الجامعة ونوابه وعدد من عمداء الكليات والطلاب والعاملين بالجامعة انطلقت من أمام مبنى المركزية مرورًا بكليات الجامعة، ووصولًا القاعة الكبرى للمؤتمرات بمبنى المدرجات، وذلك لبدء فعاليات الحفل الفني المقام احتفالا بانتصارات أكتوبر.

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طلاب من أجل مصر ذكرى انتصارات أكتوبر حرب أكتوبر جامعة سوهاج

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