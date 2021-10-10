Advertisements

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 06:03 م
الطقس- أرشيفية
الطقس- أرشيفية
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين 11 أكتوبر إلى يوم السبت 16 أكتوبر، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا طفيفا في درجات الحرارة.

طقس الفترة المقبلة
وأكدت الهيئة، أن البلاد تشهد طقسا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد فيما يكون لطيفا ليلا على كافة الأنحاء.

وأشارت الأرصاد، إلى أن البلاد تشهد طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد

الظواهر الجوية خلال الأيام  المقبلة
وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية خلال تلك الفترة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

أمطار على هذه المناطق خلال أيام المقبلة
وتشهد البلاد غدًا الاثنبن سقوط امطار خفيفة على جنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة (30%) تقريبا، أما يوم الثلاثاء المقبل تشهد البلاد تسقط أمطار خفيفة وأحيانًا رعدية على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة (40%) تقريبا، وتكون أمطار خفيفة علي مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة (30%)
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

الكلمات المفتاحية

هيئة الأرصاد درجات الحرارة الطقس الأرصاد أمطار رعدية

أخبار تهمك

عماد النحاس يرفض استمرار نجم المقاولون العرب

منذ يومين

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من نائب الخانكة بشأن واقعة جلوس طلاب المدرسة على الأرض

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي مع رئيس جنوب السودان (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

"الفجر" ينشر صور جديدة من موقع سقوط ميكروباص من أعلى كوبري الساحل بالنيل

منذ ساعة

عاجل.. تعرف على قائمة الأهلي النهائية في الموسم الجديد

منذ ساعتين

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ يوم

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. صور ترصد عمليات البحث عن غرقى الميكروباص في نهر النيل

منذ أقل من ساعتين

رحلة البحث عن ضحايا ميكروباص الساحل.. الدفع بـ5 لانشات إنقاذ نهري (صور)

منذ ساعة و 11 دقيقة

"مدرب صايع".. أحمد ناجي يفاجئ كيروش بهذه الرسالة

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. نهر النيل يبتلع ميكروباص بركابه.. وأحد المواطنين: "الحادثة من 11 الصبح"

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ ساعتين و 24 دقيقة

ميسي يثير حماس جماهير ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

تعرض خالد الصاوي لوعكة صحية مفاجأة.. تفاصيل

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأرصاد تصدر بيانًا عاجلًا بشأن طقس نهاية الأسبوع

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

أمطار على بعض المناطق.. رسائل الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

مستقر حتى نهاية الأسبوع.. الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:04 م

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي مع رئيس جنوب السودان (فيديو)

04:52 م

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

أول تعليق من نائب الخانكة بشأن واقعة جلوس طلاب المدرسة على الأرض

05:37 م

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

05:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements