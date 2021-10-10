تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين 11 أكتوبر إلى يوم السبت 16 أكتوبر، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا طفيفا في درجات الحرارة.



طقس الفترة المقبلة

وأكدت الهيئة، أن البلاد تشهد طقسا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد فيما يكون لطيفا ليلا على كافة الأنحاء.



وأشارت الأرصاد، إلى أن البلاد تشهد طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد



الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة

وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية خلال تلك الفترة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السابعة صباحا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



أمطار على هذه المناطق خلال أيام المقبلة

وتشهد البلاد غدًا الاثنبن سقوط امطار خفيفة على جنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة (30%) تقريبا، أما يوم الثلاثاء المقبل تشهد البلاد تسقط أمطار خفيفة وأحيانًا رعدية على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة (40%) تقريبا، وتكون أمطار خفيفة علي مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة (30%)