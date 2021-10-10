Advertisements

فيصل بن فرحان يستقبل وزيرة خارجية كوسوفو

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 06:04 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزيرة خارجية جمهورية كوسوفو دونيكا قيرفالا، والوفد المرافق لها.

 

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

 

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي.

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان السعودية

أخبار تهمك

"مدرب صايع".. أحمد ناجي يفاجئ كيروش بهذه الرسالة

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. نهر النيل يبتلع ميكروباص بركابه.. وأحد المواطنين: "الحادثة من 11 الصبح"

منذ ساعة و 16 دقيقة

"الفجر" ينشر صور جديدة من موقع سقوط ميكروباص من أعلى كوبري الساحل بالنيل

منذ ساعة

أول تعليق من نائب الخانكة بشأن واقعة جلوس طلاب المدرسة على الأرض

منذ أقل من ساعة

عماد النحاس يرفض استمرار نجم المقاولون العرب

منذ يومين

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ حوالي 8 ساعات

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. صور ترصد عمليات البحث عن غرقى الميكروباص في نهر النيل

منذ أقل من ساعتين

تعرض خالد الصاوي لوعكة صحية مفاجأة.. تفاصيل

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ يوم

ميسي يثير حماس جماهير ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي مع رئيس جنوب السودان (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بسبب رزاق سيسيه

منذ 38 دقيقة

عاجل.. تعرف على قائمة الأهلي النهائية في الموسم الجديد

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير خارجية بريطانيا

وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره بجمهورية لاتفيا في الرياض

الأمير فيصل بن فرحان يبحث مع مسؤول مكسيكي العلاقات الثنائية بين البلدين

الأمير فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع مسؤولين خارجين

المملكة تؤكد دعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها

وزير الخارجية ونظيره المالي يستعرضان سبل دعم العلاقات الثنائية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:04 م

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي مع رئيس جنوب السودان (فيديو)

04:52 م

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

أول تعليق من نائب الخانكة بشأن واقعة جلوس طلاب المدرسة على الأرض

05:37 م

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

05:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements