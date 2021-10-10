تعرف على المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية 2021

أعلنت مجلة فرانس فوتبول عن اللاعبين المرشحين للفوز بحائزة الكرة الذهبية 2021 و التي سيتم منحها لللاعب المتوج يوم 29 نوفمبر 2021.





وضمّت القائمة ثلاثين لاعباً من بينهم ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، كريم بنزيمه، روبرت ليفاندوفسكي، كيليان مبابي، نيمار، رياض محرز، محمد صلاح و غيرهم من الأسماء التي تألقت بشكل لافت خلال سنة 2021.





وبالتوازي مع قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، أعلنت فرانس فوتبول عن قائمة حراس المرمى الذي سيتنافسون للفوز بحائزة "لقب ليف ياشين" و التي ضمّت عشر حراس، من بينهم الايطالي دوناروما، البرازيلي ايديرسون و حارس مرمى شيلسي، السينغالي ايدوارد ماندي.





- قائمة حراس المرمى المرشحين لجائزة ليف ياشين إلى جانب الفرق و المنتخبات التي يمثلونها :





ايديرسون (مانشستر سيتي، البرازيل)، جيانلويجي دوناروما (باريس سان جرمان، ايطاليا)، مانويل نوير (بايرن ميونيخ، ألمانيا)، ايدوارد ماندي (شيلسي السينغال)، كاسبر شمايكل (ليستر سيتي، الدنمارك)، تيبو كورتوا (ريال مدريد، بلجيكا) ايميليانو مارتيناز (أستون فيلا، الأرجنتين)، يان أوبلاك (اتليتيكو مدريد، سلوفينيا)، كيلور نافاس (باريس نافاس، كوستاريكا)، سمير هاندانوفيتش (انتر ميلان، سلوفينيا).



