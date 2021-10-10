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محمود الليثي يهنئ البيج راني بعد تتويجه بمستر أولمبيا

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 07:20 م
محمود الليثي
محمود الليثي
أروي حمدي
يحرص الفنان محمود الليثي تهنئ بطل كمال الأجسام بيج رامي بعد تتويجه خلال الساعة الماضية بلقب مستر أولمبيا للعام الثانى على التوالي، وذلك خلال فيديو جديد له عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".



نشر محمود الليثي عبر صفحته قائلا "ألف مبروك للكابتن بيج رامى شرفتنا يا بطل لتانى مرة".
 


يذكر أن الفنان محمود الليثي قد طرح أغنيتة الجديدة منذ فترة بعنوان "يالهوي" وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو.

الكلمات المفتاحية

لقب مستر اولمبيا بيج رامي الفنان محمود الليثي الفجر الفني

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