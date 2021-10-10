تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص البناء والخطوات

تراخيص البناء ، تسعى الحكومة المصرية إلى "توفيق" أوضاع المواطنين بشان الأبنية التي تحتاج إلى تراخيص من أجل التمتع بالمزايا الممنوحة للمنشآت سواء المياه أو الكهرباء.





تراخيص البناء





ويبحث الكثيرون عن المستندات المطلوبة وطرق التقيم والحصول على تراخيص البناء، الجديدة والتي أصبحت تتبع طرقا جديدة عن الطرق التقليدية القديمة قبل إقرار منظومة البناء والتراخيص.





وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعينا الكرام المستندات المطلوبة للحصول على تراخيص البناء والخطوات الواجب اتباعها في السطور التالية:





أولاً: المستندات المطلوبة في تراخيص البناء





- صورة بطاقة الرقم القومى لمن سيصدر باسمه الترخيص.

- توكيل رسمى من المالك للمهندس أو المكتب الهندسى.

- بيان بحساب قيمة التكاليف طبقا للنموذج الوارد باللائحة التنفيذية.

- تقرير استشارى فنى عن التربة فى حالة أربع طوابق فأكثر أو أكثر من مليون جنيه.

- تقرير استشاري عن سلامة العقار طبقا للنموذج الوارد باللائحة التنفيذية.

- صورة من سجل مشاريع المهندس المعمارى والإنشائى الخاص بالترخيص.

- نوتة حسابية معتمدة فى حالة تقديم وثيقة تأمين أربع طوابق فأكثر أو أكثر من مليون جنيه.

- نسخ من رسومات هندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الاستشارى.

- أصل شهادة صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية، وشهادة صلاحية أعمال الترخيص

- وثيقة التأمين فى حالة الأعمال المطلوبة أربع طوابق أو أكثر من مليون جنيه

- المستندات الدالة بملكية الأرض والعقار "عقد مشهر".

- نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة.

- إقرار وتعهد بشأن الملكية طبقا للنموذج الوارد باللائحة التنفيذية

- إيصال توريد الدمغة الهندسية، وشهادة الاستشارى الصادر من النقابة

- شهادة المتغيرات المكانية، وجميع الموافقات المطلوبة من الآثار والرى والصرف





ثانياً: خطوات إصدار تراخيص بناء جديدة





- التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسى للقيام بإعداد ملف الترخيص.

- إعداد رسومات ومستندات الترخيص.

- يصبح مقدم الترخيص المهندس أو المكتب الهندسي مسؤلا عن سلامة المستندات المرفقة بطلب الترخيص وأعمال التصميم ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع.

- تقديم نسخة ورقية ونسخة إلكترونية، على أن يرفق به الإيصال الدال على سداد الرسوم.

- استلام المركز التكنولوجي ملف الترخيص وتدوين المستندات والرسومات المقدمة وإعطاء الملف رقم تسلسل مؤرخا، وإرساله إلى الوحدة ذات الطابع الخاص "الجامعة"، فى مدة لاتجاوز يومين من تاريخ تقديم الملف.

- المراجعة والفحص والتأكد من مطابقة الرسومات المعمارية للاشتراطات التخطيطية والبنائية والطابع المعماري للموقع طبقا لبيان صلاحية الموقع للبناء المعتمد من الجهة الإدارية، ومطابقة الأعمال للكودات والمواصفات الفنية المنظمة.

- إرسال الملف بعد اعتماد الرسومات الهندسية إلى المركز التكنولوجي المختص، مدة لاتتجاوز أسبوعين من تاريخ وروده إلى المركز التكنولوجي.

- إحالة الملف خلال يومين من تاريخ وروده من الوحدة إلى لجنة فحص مشكلة بقرار من المحافظ المختص، وعضوية ممثل عن كل من المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية والشئون القانونية ووحدة المتغيرات المكانية والتخطيط العمراني والوحدة الحسابية.

- مراجعة لجنة الفحص لمستندات الترخيص وصحة الإجراءات وتحديد الرسوم المطلوبة.

- إيداع محضر الاجتماع المعتمد منها بملف الترخيص وإرسال الملف إلى المركز.

- تقوم الجهة الغدارية المختصة التابع لها المركز التكنولوجي باعتماد شهادة صلاحية الأعمال للترخيص بخاتم الجهة وإصدار الترخيص في مدة لا تجاوز يومين من تاريخ ورود ملف الترخيص من قبل لجنة الفحص ولا يتم تسليم الملك أو من يمثله قانونا الترخيص ونسخة معتمدة من الرسومات الأصلية إلا بعد التوقيع على الإقرارات المرفقة بنموذج إصدار الترخيص.

- اعتماد الجهة المختصة شهادة صلاحية الأعمال للترخيص بخاتم الجهة وإصدار الترخيص في مدة لا تجاوز يومين من تاريخ ورود الملف من لجنة الفحص ولا يتم تسليم المالك أو من يمثله قانونا الترخيص ونسخة معتمدة من الرسومات الأصلية إلا بعد التوقيع على الإقرارات المرفقة.



