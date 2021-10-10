Advertisements

أمين الجامعة العربية يدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار الملك عبد الله

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
وكالات

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ما قام به الحوثيون من استهداف مطار الملك عبد الله بجازان بالمملكة العربية السعودية، أمس الأول بطائرات مسيرة مفخخة.

 

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن أبو الغيط قوله، إن "هذه الهجمات الإجرامية والموجهة ضد أهداف مدنية، تعد جرائم حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني يقتضي المحاسبة".

 

وأكد أبو الغيط أن "الحوثيين رفضوا حتى الآن كافة المبادرات المطروحة للحل الشامل، وأنهم ينفذون أجندة إيرانية تستهدف إطالة أمد النزاع، وللأسف فإن من يدفع الثمن هم أبناء الشعب اليمني الذين يتحملون الكلفة الإنسانية والاقتصادية المروعة للحرب".

 

وأعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن يوم الجمعة، عن سقوط طائرة مسيرة مفخخة على مطار الملك عبد الله بجازان أطلقها الحوثيون.

 

كما أكدت تدمير مسيرة مفخخة ثانية حاولت استهداف المدنيين بالمطار، الذي عاد إلى الحركة الطبيعية بعد توقف 30 دقيقة فقط.

الكلمات المفتاحية

المملكة العربية السعوديه الجامعة العربية ابو الغيط

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على قائمة الأهلي النهائية في الموسم الجديد

منذ ساعتين

أول تعليق من نائب الخانكة بشأن واقعة جلوس طلاب المدرسة على الأرض

منذ أقل من ساعة

شاهد.. نهر النيل يبتلع ميكروباص بركابه.. وأحد المواطنين: "الحادثة من 11 الصبح"

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ ساعتين و 28 دقيقة

ميسي يثير حماس جماهير ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

تعرض خالد الصاوي لوعكة صحية مفاجأة.. تفاصيل

منذ ساعة و 15 دقيقة

3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

"مدرب صايع".. أحمد ناجي يفاجئ كيروش بهذه الرسالة

منذ حوالي 10 ساعات

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ حوالي 8 ساعات

"الفجر" ينشر صور جديدة من موقع سقوط ميكروباص من أعلى كوبري الساحل بالنيل

منذ ساعة

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ يوم

عاجل.. صور ترصد عمليات البحث عن غرقى الميكروباص في نهر النيل

منذ أقل من ساعتين

عماد النحاس يرفض استمرار نجم المقاولون العرب

منذ يومين

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي مع رئيس جنوب السودان (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بسبب رزاق سيسيه

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

التحالف: اعتراض طائرة مسيرة حوثية تحمل متفجرات استهدفت مطار "جازان" المدني

عودة الحركة الطبيعية لمطار جازان بعد محاولة استهدافه

التحالف العربي يعترض طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

على هامش أعمال الدورة "74".. أبو الغيط يلتقي المبعوث الأممي لليمن

أبو الغيط: الخطوة الإيرانية انتهاكاً صريحاً لميثاق الأمم المتحدة

مصر تدين استهداف ميلشيا الحوثي لمطار أبها الدولي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:04 م

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي مع رئيس جنوب السودان (فيديو)

04:52 م

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

أول تعليق من نائب الخانكة بشأن واقعة جلوس طلاب المدرسة على الأرض

05:37 م

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

05:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements