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جيش الاحتلال يطلق تدريبات عند حدود غزة

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 06:24 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلن جيش الاحتلالالإسرائيلي عن إطلاقه تدريبات عسكرية عند حدود قطاع غزة ستستغرق يومين.

 

وأكد الجيش على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الأحد أن التدريبات ستنطلق صباح يوم غد ومن المتوقع أن تختتم الثلاثاء.

 

 

وذكر الجيش أن التدريبات تجري وفقا للخطط المسبقة و تستهدف دعم التأهب والجاهزية القتالية للقوات المنتشرة عند حدود القطاع.

 

وأبلغ الجيش المواطنين بأن منطقة التدريبات ستشهد تحركات مركبات وقوات، بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات فيها.

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قطاع غزة جيش الاحتلال تدريبات

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