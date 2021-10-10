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بشرى سارة في تدريبات الأهلي قبل مواجهة دوري أبطال إفريقيا

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 06:24 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
شارك صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الحرس الوطني التي تقام يوم 16 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وخضع صلاح محسن لفحص طبي قبل انطلاق المران، للتأكد من جاهزيته، بعد شكوى اللاعب من كدمة في كاحل القدم خلال مشاركته في مران أمس.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قد أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مدير الكرة إن الفريق سوف يغادر القاهرة يوم ١٤ أكتوبر الجاري متوجهًا إلى النيجر، وإنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة.

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.

الكلمات المفتاحية

صلاح محسن رياضة دوري الابطال اخبار الرياضة

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