تركي آل الشيخ يعلن عن أكبر حفل لتكريم الفنانين في الرياض joy awards



ونشر تركي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مقطع ڤيديو للإعلان عن تفاصيل الحفل وعلق عليه قائلًا،:"أضخم حفل في العالم العربي لتكريم الفن والفنانين Joy Awards في #موسم_الرياض أكثر من 200 نجم ينتظرون أصواتكم قريبًا".



جدير بالذكر أن موسم الرياض، ينطلق في نسخته الثانية يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري، حاملًا مفاجآت ضحمة ومن ضمنها اقامة مبارة كرة قدم بين باريس سان جيرمان بقيادة نجم كرة القدم ليونيل ميسي، مع نجوم الهلال والنصر.



ويضم موسم الرياض 14 منطقة، بينها منطقتان مستمرتان طوال مدة الحدث، هما: «البوليفارد»، و«فيا رياض»، حيث سيقدم أكثر من 7500 فعالية، و350 عرضًا موسميًا، و100 تجربة تفاعلية، و10 معارض عالمية، إلى جانب عدد من المسرحيات، والحفلات الغنائية التي لا تتجاوز 2 في المائة من فعاليات موسم الرياض.



وتشتمل فعاليات هذا العام أيضًا على 70 حفلة غنائية، و70 مقهى، و350 عرضًا مسرحيًا، و18 مسرحية عربية، و100 تجربة تفاعلية، و6 مسرحيات عالمية، و6 حفلات غنائية عالمية، و200 مطعم، ومصارعة حرة، و10 معارض عالمية، ومباراتين عالميين.

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، عن أضخم حفل في العالم العربي لتكريم الفن والفنانين بموسم الرياض.