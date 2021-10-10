محمود سعد يهنئ البيج رامي عقب حصوله على لقب مستر أولمبيا

هنأ الإعلامي محمود سعد، البيج رامي عقب حصوله على لقب مستر أولمبيا،للمرة الثانية على التوالي وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وكتب "سعد" في منشوره موجها رسالة لـ البيج رامي قائلا: "ألف مبروك يا بيح رامي.. انت صحيح أخدت جائزة.. لكن انا كمان اعتبرت نفسي اخدت الجائزة زيك.. وكل واحد في مصر اعتبر نفسه أخد الجائزة.. وكل واحد في الوطن العربي كمان أخدها.. وكل واحد بيحترم النجاح أخدها..فا جايزتك قد ايه كبيرة وكتيرة واسعدت ناس قد ايه..".



وتابع قائلا: "مش قادر اقولك غير اني باحبك لان انت حبيت الناس وقدمت لهم حاجة كبيرة.. ما أجمل ان تتحول أحلام الناس الى حقيقة في شخصك يا رامي.. ميروك لينا كلنا".





وهنأ عدد كبير من نجوم الفن، البيج رامي عقب حصوله على لقب مستر أولمبيا، وذلك من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.



