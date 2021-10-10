فوز عاملين غارب ولافيينا في ختام الجولة الأولى بالقسم الثالث













انتهت اليوم منافسات مباراتان ضمن الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم 12 فريق من فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر .





حيث نجح عاملين غارب فى تحقيق فوز هام على ضيفه ابو كساة بهدف نظيف أحرزه احمد محمود نيمار وذلك بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب غارب بالحر الأحمر .





فيما نجح لافيينا فى أول ظهور رسمى للفريق بالقسم الثالث فى تحقيق فوز بنتيجة 2/1 خارج ملعبه أمام مطرطارس بالمباراة التى أقيمت بملعب مركز شباب سنورس ، واحرز اهداف لافيينا الثنائى هشام نيمار وأحمد السكرى .





فيما كان قد نجح امس مركز شباب سنورس فى تحقيق فوز على ضيفه مركز شباب سمسطا بملعبه بالفيوم بنتيجة 1/2 ليحقق انتصار اول ببداية المسابقة وينجح فى اسعاد جماهيره .



وحقق مركز شباب الفيوم ' الساحة ' تعادل خارج ارضيه امام راس غارب بنتيحة 1/1 .





وبذات النتيجة تعادل مركز شباب ببا امام ضيفه اطسا بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب سمسطا ببنى سويف ، واحرز رضا شحاته هدف ببا فيما أحرز خالد عبد الرحمن هدف اطسا وشهدت المباراة عدة اعتراضات من جانب الفريقان على أداء طاقم التحكيم لتغاضيه عن احتساب مخالفات واضحة لصالح الفريقان .





فيما كانت لجنة مسابقات القسم الثالث بالمجموعة الرابعة قد قررت تأجيل مباراة الواسطى وضيفه شباب ناصر وذلك لعدم وصول الموافقة الأمنية على إقامة مبارايات الواسطى بملعبه الجديد .