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فوز عاملين غارب ولافيينا في ختام الجولة الأولى بالقسم الثالث

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 07:08 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني






انتهت اليوم منافسات مباراتان ضمن الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم 12 فريق من فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر .


حيث نجح عاملين غارب فى تحقيق فوز هام على ضيفه ابو كساة بهدف نظيف أحرزه احمد محمود نيمار وذلك بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب غارب بالحر الأحمر .


فيما نجح لافيينا فى أول ظهور رسمى للفريق بالقسم الثالث فى تحقيق فوز بنتيجة 2/1 خارج ملعبه أمام مطرطارس بالمباراة التى أقيمت بملعب مركز شباب سنورس ، واحرز اهداف لافيينا الثنائى هشام نيمار وأحمد السكرى .


فيما كان قد نجح امس مركز شباب سنورس فى تحقيق فوز على ضيفه مركز شباب سمسطا بملعبه بالفيوم بنتيجة 1/2 ليحقق انتصار اول ببداية المسابقة وينجح فى اسعاد جماهيره .

وحقق مركز شباب الفيوم ' الساحة ' تعادل خارج ارضيه امام راس غارب بنتيحة 1/1 .


وبذات النتيجة تعادل مركز شباب ببا امام ضيفه اطسا بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب سمسطا ببنى سويف ، واحرز رضا شحاته هدف ببا فيما أحرز خالد عبد الرحمن هدف اطسا وشهدت المباراة عدة اعتراضات من جانب الفريقان على أداء طاقم التحكيم لتغاضيه عن احتساب مخالفات واضحة لصالح الفريقان .


فيما كانت لجنة مسابقات القسم الثالث بالمجموعة الرابعة قد قررت تأجيل مباراة الواسطى وضيفه شباب ناصر وذلك لعدم وصول الموافقة الأمنية على إقامة مبارايات الواسطى بملعبه الجديد .

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