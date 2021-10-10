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إسعاد يونس تهنئ الكينج محمد منير بعيد مولده

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 07:56 م
منير وإسعاد يونس
منير وإسعاد يونس
رنا حسين
هنأت إسعاد يونس الكينج محمد منير بعيد مولده ال ٦٧ اليوم الذي يوافق 10 أكتوبر، من خلال صورة نشرتها على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلقت عليها: "كل سنة وأنت طيب يا كينج".




ويستعد الكينج محمد منير، لتسجيل أغنية جديدة مع النجم حميد الشاعرى فى، والأغنية من ألحان فارس فهمى، وكلمات رضا المصرى، وتوزيع نديم الشاعرى بعنوان "مين يستاهلك"، وهذا هو التعامل الثانى الذى يجمعهما سويًا بعد أغنية "أكيد" الذى تم تقديمها عام 1986.




أغنية "أنا رايق" هي احدث أعمال الكينج محمد منير، وهى من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار، وتوزيع أسامة الهندى، والذى يطرحه عبر إحدى شركات الاتصالات.

الكلمات المفتاحية

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