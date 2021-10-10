وزير التعليم يزف بشرى سارة حول الوجبات المدرسية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نحو 10 ملايين طالب الأن يدرسون بالنظام الجديد، مشيرا إلى أن تكلفة الوجبات المدرسية للطلاب رفعت من 2 مليار لـ8 مليارات جنيه.



وزير التعليم

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد" أن الهدف من رفع تكلفة الوجبات المدرسية بناء الجسم أسوة ببناء العقل، وكذلك الاهتمام بصحة الأولاد بالتعاون مع وزارة الصحة.



وأضاف وزير التربية والتعليم: "نستهدف الأولاد الذين لديهم مشكلات صحية تم رصدها مثل التقزم والأنيميا والوزن الزائد"، متابعا: "سنبدأ تطبيق الوجبة المدرسية هذا العام ولكن نحتاج لبعض الوقت".



منصات رقمية

ولف إلى أنه تم استبدال الكتب للمرحلة الثانوية بالمنصات الرقمية والمكتبات وقناة مدرستنا، منوها إلى أن هذه القناة ستعرض كل ما يتعرض بالعملية التعليمية.

