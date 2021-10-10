Advertisements

وزير التعليم يزف بشرى سارة حول الوجبات المدرسية

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 07:13 م
طارق شوقي وزير التعليم
طارق شوقي وزير التعليم
داليا الحسين
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نحو 10 ملايين طالب الأن يدرسون بالنظام الجديد، مشيرا إلى أن تكلفة الوجبات المدرسية للطلاب رفعت من 2 مليار لـ8 مليارات جنيه.

وزير التعليم 
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد" أن الهدف من رفع تكلفة الوجبات المدرسية بناء الجسم أسوة ببناء العقل، وكذلك الاهتمام بصحة الأولاد بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأضاف وزير التربية والتعليم: "نستهدف الأولاد الذين لديهم مشكلات صحية تم رصدها مثل التقزم والأنيميا والوزن الزائد"، متابعا: "سنبدأ تطبيق الوجبة المدرسية هذا العام ولكن نحتاج لبعض الوقت".

منصات رقمية 
 ولف إلى أنه تم استبدال الكتب للمرحلة الثانوية بالمنصات الرقمية والمكتبات وقناة مدرستنا، منوها إلى أن هذه القناة ستعرض كل ما يتعرض بالعملية التعليمية.

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم وزارة التعليم طارق شوقي الوجبات المدرسية

أخبار تهمك

"مدرب صايع".. أحمد ناجي يفاجئ كيروش بهذه الرسالة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي مع رئيس جنوب السودان (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و نصف

عماد النحاس يرفض استمرار نجم المقاولون العرب

منذ يومين

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ يوم

شاهد.. نهر النيل يبتلع ميكروباص بركابه.. وأحد المواطنين: "الحادثة من 11 الصبح"

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ حوالي 9 ساعات

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كأس السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 29 دقيقة

3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من نائب الخانكة بشأن واقعة جلوس طلاب المدرسة على الأرض

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. تعرف على موقف صفقات الزمالك الجديدة

منذ ساعة

ميسي يثير حماس جماهير ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بسبب رزاق سيسيه

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم كفر الشيخ: سنبدا إجراء مسح طبي للطلاب بعددًا من المدارس

طارق شوقي: الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة في ٨١ مدرسة

الصحة: يوجد 11 مليون مواطن "تخين " في مصر

"شوقي": تقديم القانون الجديد لمنظومة التعليم الخاص في دور الانعقاد القادم للبرلمان

الصحة: نستهدف فحص 12.5 مليون طالب للكشف عن التقزم والسمنة والأنميا.. والعلاج مجاناً

وزير التعليم: الكشف عن السمنة والأنيميا إجباري.. وإجراء صارم ضد المخالف

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:36 م

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

04:04 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي مع رئيس جنوب السودان (فيديو)

04:52 م

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي في الميركاتو الشتوي

06:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements