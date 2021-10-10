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وزير التعليم يكشف موعد تسليم التابلت والكتب (فيديو)

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 07:17 م
طارق شوقي وزير التعليم
طارق شوقي وزير التعليم
داليا الحسين
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الصفوف الدراسية من كي جي وان حتى الصف الرابع تدرس مناهج جديدة مختلفة عن الصفوف الأخرى، مردفا: "إن شاء الله الناس هتشوف التغيير العميق في بناء شخصية الطلاب، نحاول التحدث باستمرار عن التعليم بدلا من الامتحانات".

وزير التعليم 
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد" أنه سيتم منح طلاب الثانوية نواتج التعلم، إضافة إلى النسخ الرقمية للكتب، فضلا عن تحديد جميع المنصات، وإتاحة فيديوهات لتدريب المعلمين والأمهات على قناتي مدرستي، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع الوجبة المدرسية الجديدة خلال العام الجديد بشكل تدريجي على المحافظات.

ولفت إلى أنه من المتوقع وصول تكلفة الوجبات المدرسية إلى 8 مليارات جنيه، بدلا من ملياري جنيه، مناشدا أولياء الأمور بالتعاون مع الوزارة.

عملية سداد تأمين التابلت
وأشار إلى أن عملية سداد تأمين التابلت بدأت اليوم، ومن المقرر تسليمه للطلاب خلال 3 أسابيع، لافتا إلى أن الكتب المدرسية الخاصة بالصفوف من كي جي وان حتى الصف الثالث الابتدائي متوفرة في مخازن المديريات، فضلا عن الانتهاء من معظم كتب الصف الرابع الابتدائي.

ورجح وزير التربية والتعليم، توزيع الكتب على معظم الصفوف الدراسية خلال أول أسبوعين من الدراسة.

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