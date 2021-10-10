بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا الاثنين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس غدا الاثنين، حيث تشهد البلاد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة علي كافة الانحاء.



تحذيرات عاجلة للمواطنين



وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.



البلاد تتأثر بمنخفض الهندي الموسمي



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس.



طقس غدًا الاثنين



وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الاثنين، طقس حار على القاهرة الكبري والوجه البحري، شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد فيما يكون مائلًا للحرارة علي السواحل الشمالية.





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الإثنين ليلا، طقس لطيف علي كافة الأنحاء.



الظواهر الجوية غدًا الاثنين



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الإثنين، حيث تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن الدلتا وسط سيناء، وسقوط فرص أمطار خفيفة علي مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة (30% تقريبًا)



حالتي البحر الأبيض المتوسط والبحر الاحمر



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين الا ربع والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون من خفيف الي معتدل وارتفاع الموج فيه من متر الي مترين الا ربع والرياح السطحية شمالية غربية.



درجات الحرارة



وعن درجات الحرارة، غدا الاثنين: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.