دبلوماسي سابق: عدد كبير من الحكومة بجنوب السودان تلقوا تعليمهم في مصر





جنوب السودان

وأشار "حجازي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن مصر تقدم كل أنواع الدعم لدولة جنوب السودان منذ إعلان استقلالها، لافتا إلى أن مصر تقدم عددا من محطات الطاقة في عدد من المدن الجنوب سودانية.



وأضاف أن هناك علاقات جيدة بين مصر وجنوب السودان في قطاع التعليم، حيث أن عددا كبيرا من أعضاء مجلس الوزراء في جنوب السودان تلقوا تعليمهم في مصر.





دول حوض النيل

وأكد أن دول حوض النيل إذا اجتمعت على مفهوم التعاون يمكنها أن تقدم كل الخير للبلدان الأفريقية، لافتا إلى أن جنوب السودان لديها رؤية للتعاون بين دول حوض النيل ويمكنها التواصل مع أثيوبيا.



ونوه إلى أن أثيوبيا تعلم أن هناك سقف زمني للتوصل إلى حلول ملزمة بشأن قواعد تشغيل وملء سد النهضة.

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات بين مصر وجنوب السودان علاقات هامة واستراتيجية ومرتبطة بالأمن المائي لمصر، حيث تملك جنوب السودان العديد من نقاط التماس مع قضايا الأمن القومي المصري، ومنها قضايا الأمن المائي.