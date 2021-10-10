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دبلوماسي سابق: جنوب السودان قد تلعب دورًا هامًا في أزمة السد الإثيوبي (فيديو)

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 07:21 م
السيسي وسيلفاكير
السيسي وسيلفاكير
شيماء حسن
علق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على زيارة رئيس جنوب السودان سيلفا كير، وجلسة المباحثات الثنائية التي عقدت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "حجازي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إن تأكيد الرئيس السيسي أن العلاقات المصرية مع جنوب السودان هي علاقات مرتبطة بالأمن الاستراتيجي والأمن القومي.

وأضاف أن دولة جنوب السودان منذ إعلان استقلالها حظيت بدعم كامل من الحكومة المصرية لأهميتها في العديد من الملفات سواء امن واستقرار منطقة شرق القارة والقرن الأفريقي والأمن المائي المصري والعلاقات التاريخية الثقافية التي تجمع مصر بجنوب السودان.

وأشار إلى الدعم الذي قدمته الدولة المصرية في مجال التعليم وإنشاء فرع لجامعة الإسكندرية ومشروعات والتنسيق المائي، مؤكدًا على الأدوار الهامة التي يمكن أن تقوم بها جنوب السودان لتحقيق التفاهم وتقارب وجهات النظر بين مصر والسودان وإثيوبيا فيما يتعلق بقضية السد الإثيوبي بالإضافة إلى العلاقات الإنسانية بين البلدين بفضل الدعم الذي تقدمه مصر إلى جنوب السودان كلما حلت بها أي ضائقة.

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لقاء السيسي وسيلفاكير دبلوماسي سابق أزمة السد الإثيوبي

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