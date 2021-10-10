"مبروك لينا".. البيج رامي يرد على تهنئة محمود سعد له

رد البيج رامي، على تهنئة الإعلامي محمود سعد له،حيث شارك منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتب البيج رامي، على منشور محمود سعد قائلا: "استاذ محمود الف مبروك لينا ولكل مصر".



وكتب محمود سعد في منشوره قائلا: "ألف مبروك يا بيح رامي.. انت صحيح أخدت جائزة.. لكن انا كمان اعتبرت نفسي اخدت الجائزة زيك.. وكل واحد في مصر اعتبر نفسه أخد الجائزة.. وكل واحد في الوطن العربي كمان أخدها.. وكل واحد بيحترم النجاح أخدها..فا جايزتك قد ايه كبيرة وكتيرة واسعدت ناس قد ايه..".



وتابع قائلا: "مش قادر اقولك غير اني باحبك لان انت حبيت الناس وقدمت لهم حاجة كبيرة.. ما أجمل ان تتحول أحلام الناس الى حقيقة في شخصك يا رامي.. ميروك لينا كلنا".