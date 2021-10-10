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وزيرة التضامن: الوعي هو السلاح الأول لمواجهة الزيادة السكانية (فيديو)

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 07:22 م
وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي
داليا الحسين
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إننا في مرحلة بناء الوعي الصحيح بخصوص الزيادة السكانية، مؤكدة أن الوزارة تطرح 4 قضايا أساسية على الساحة هي: "الزيادة السكانية، والزواج المبكر، وزواج الأقارب، والتمكين الاقتصادي للمرأة".

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الوزارة تعمل على تقليل الملف الإنجابي وزيادة الملف الإنتاجي لزيادة خدمات الأسرة؛ حتى تشعر بذلك وانعكاساته عليها، مضيفة: "معانا جمعيات أهلية بتشاركنا في التوعية، ووزارة الصحة من خلال القوافل الطبية وكانت البداية أمس، واليوم زار حوالي 1200 سيدة القوافل الصحية؛ لتركيب وسائل تنظيم الأسرة".

وتابعت وزيرة التضامن، أن الوعي هو البداية لمحاربة الزيادة السكانية، وأن تكون خدمة تنظيم الأسرة موجودة في المحيط الذي نخدم فيه، بعد ذلك يأتي دور المتابعة، ثم المسائلة القانونية، مشيرة إلى أن محاسبة الأسرة والمأذون عن زواج البنات دون السن القانوني (في سن 14 عامًا) يحد من هذه الظاهرة، قائلة: "عندنا قيادات اجتماعية ورائدات اجتماعيات لمتابعة هذه الأمور، وكذلك المتابعة مع المحافظين لمواجهة هذا الوضع".

وأضافت، أنه تم تنظيم حملات كشف على السائقين الذين يتعاطون المخدرات على الطرق، لافتة إلى أن نسبة المتعاطين للمخدرات تقل، مؤكدة أن الفترة القادمة "سنكثف الوجود علشان المدارس، وعلى طول الدراسة سيكون هناك حملات مكثفة للكشف على السائقين".

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