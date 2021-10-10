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القباج تطلق حملة التضامن "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" من بني سويف

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 07:24 م
جانب من الحملة
جانب من الحملة
آيات عامر
أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حملة "بالوعي… مصر بتتغير للأفضل" بمحافظة بني سويف، في إطار المرحلة الأولى التي تضم بني سويف، المنيا، أسيوط وسوهاج، وذلك بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة، في حضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وآية القماري رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة"، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووفد من مؤسسة "حياة كريمة".

حملة "بالوعي… مصر بتتغير للأفضل"
وتستهدف الحملة كافة القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما ستركز الحملة على نشر الوعي وتحفيز الخدمات بشأن أربع قضايا أساسية تحتل أولوية قصوى في الوقت الحالي وتشمل الزيادة السكانية والزواج المبكر وزواج الأقارب وتنمية الطفولة المبكرة بالحضانات دون سن الأربع سنوات والتمكين الاقتصادي للمرأة تحت مظلة برنامج فرصة، هذا بالاضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن تقديم الخدمات.

مؤسسة حياة كريمة 
كما أنه من المتوقع أن يتعرف القائمون على الحملة على الأسباب الرئيسية للعزوف عن التقدم للحصول على بعض الخدمات من الأسر مثل استخدام  وسيلة تنظيم أسرة أو الحصول على فرصة عمل، أو إلحاق الأطفال بالحضانات.

ومن المتوقع وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف أسرة بكل مركز تشمل عدد كبير من السيدات في سن الإنجاب، وبصفة خاصة من تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة.
القباج تطلق حملة التضامن "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" من بني سويف
القباج تطلق حملة التضامن "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" من بني سويف
القباج تطلق حملة التضامن "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" من بني سويف
القباج تطلق حملة التضامن "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" من بني سويف
القباج تطلق حملة التضامن "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" من بني سويف
القباج تطلق حملة التضامن "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" من بني سويف
القباج تطلق حملة التضامن "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" من بني سويف
القباج تطلق حملة التضامن "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" من بني سويف

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