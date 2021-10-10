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تعرف على قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي المنتظرة

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 07:30 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
محمد زويد
كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، حقيقة الأسماء المرشحة التي سيضمها محمود الخطيب، رئيس النادي، ضمن قائمته الانتخابية، في الانتخابات المزمع إقامتها نهاية نوفمبر المقبل، لاختيار مجلس إدارة جديد لقيادة القلعة الحمراء لمدة 4 سنوات مقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن هناك بعض الأسماء من المتوقع أن تدخل قائمة الخطيب في الانتخابات المقبلة، خاصة في ظل رغبةبيبو في تجديد الدماء للمجلس المقبل.

وأكد المصدر، أن أبرز الأسماء المرشحة لدخول قائمة الخطيب في الانتخابات المقبلة، الدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالنادي، ومحمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي السابق، والنائب محمد السلاب، ولمياء مختار، المشرفة على السباحة التوقيعية بالأهلي.

وأوضح المصدر أن الدكتور محمد شوقي والغزاوي، كانا من المرشحين بقوة لدخول قائمة الخطيب في الانتخابات السابقة، لكن أقنعا بتأجيل ظهورهما للدورة الحالية، وهو رحب به الثنائي، مشيرًا إلى أنهما ينتظران وعد محمود الخطيب.

أشار المصدر إلى أن اسم محمد السلاب أيضا زاد بقوة في الفترة المقبلة، للدخول ضمن قائمة محمود الخطيب في الانتخابات المقبلة، خاصة في ظل رغبة رئيس النادي، ضم عناصر جديدة تمثل ثُقل كبير للمجلس خارج القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر أن الأسم المفاجأة هو لمياء مختار، المشرفة على السباحة التوقيعية بالنادي، والذي برز اسمها بقوة في الفترة الماضية؛ إذ تمثل قوة كبيرة داخل جدران القلعة الحمراء.

جدير بالذكر أن هناك العديد من الأسماء المرشح خروجها من قائمة محمود الخطيب في الانتخابات المقبلة، بالمجلس الحالي، أبرزها رانيا علواني.

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