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إنترناسيونال يكتسح شابيكوينسي بخماسية في الدوري البرازيلي

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 07:32 م
الدوري البرازيلي
الدوري البرازيلي
وكالات
حقق إنترناسيونال انتصارا كبيرا أمام شابيكوينسي وتغلب عليه 5 / 2 اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

ويدين إنترنسيونال بفضل كبير في الفوز لمهاجمه يوري ألبيرتو الذي سجل ثلاثية (هاتريك) للفريق.

ورفع إنترناسيونال رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع بينما تجمد رصيد شابيكوينسي عند 12 نقطة في المركز العشرين الأخير.

وأنهى إنترناسيونال الشوط الأول متقدما بأربعة أهداف سجلها يوري ألبيرتو (الأول والثالث والرابع) في الدقائق الثانية و36 و40 وتايسون (الهدف الثاني) في الدقيقة السادسة.

وفي الشوط الثاني، أضاف رودريجو أوليفيرا ليندوسو الهدف الخامس لإنترناسيونال في الدقيقة 58 .

وبعدها سجل مايك دوس سانتوس نيناتارفيسيوس هدفي شابيكوينسي في الدقيقتين 61 و81 .

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