Advertisements

خلال 24 ساعة.. جليل عدنان يؤكد إعلان انتخابات العراق 2021

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
وكالات

أكد رئيس مجلس المفوضين، القاضي جليل عدنان، اليوم الأحد، أن نتائج الانتخابات النيابية سيتم إعلانها خلال 24 ساعة، فيما أشار إلى أن تحديد نسبة المشاركة رسمياً سيتم خلال ساعتين.

وقال القاضي عدنان، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المفوضية، إن “المفوضية أرسلت رسائل ثقة واطمئنان للشارع العراقي بأن أصواتهم أمانة كبرى في أعناقنا”، لافتاً إلى أن “المفوضية بادرت بشكل سريع بالإبلاغ عن الخلل الفني صباح اليوم وتم معالجته فوراً وكانت إجراءاتها واضحة”.

وأضاف، أن “المفوضية عازمة على اتمام العملية الانتخابية بشكل رصين وعادل”، مؤكداً أن “إعلان نتائج الانتخابات سيكون سريعاً خلال 24 ساعة ونسبة المشاركة ستعلن خلال ساعتين”.

ولفت إلى أن “العملية الانتخابية شهدت انضباطاً عالياً داخل مراكز الاقتراع وبشكل يدعو للفخر”، مشيراً إلى أن “المفوضية ستصدر قرارات بشأن الخروقات الانتخابية وتنشر في الموقع الرسمي للمفوضية العليا للانتخابات”.

الكلمات المفتاحية

رئيس المفوضيه انتخابات العراق 2021 العراق الانتخابات العراقية ٢٠٢١

أخبار تهمك

"مدرب صايع".. أحمد ناجي يفاجئ كيروش بهذه الرسالة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

منذ ساعة و 24 دقيقة

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بسبب رزاق سيسيه

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي مع رئيس جنوب السودان (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يثير حماس جماهير ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

عماد النحاس يرفض استمرار نجم المقاولون العرب

منذ يومين

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كأس السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ يوم

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من نائب الخانكة بشأن واقعة جلوس طلاب المدرسة على الأرض

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. نهر النيل يبتلع ميكروباص بركابه.. وأحد المواطنين: "الحادثة من 11 الصبح"

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. تعرف على موقف صفقات الزمالك الجديدة

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

مفوضية الانتخابات العراقية: سيعاد الفرز يدويا في المراكز المشكوك فيها فقط

العراق: فرز الأصوات يدوياً الثلاثاء

مراكز الاقتراع في الانتخابات النيجيرية العامة تغلق أبوابها

مجلس المفوضين العراقي يؤكد إجراء الانتخابات 10 أكتوبر المقبل

بالتزامن مع اقتراب ماراثون انتخابات العراق.. خبراء لـ"الفجر": ستكون الأشرس بتاريخ البلاد ولا بد من مراقبتها دوليًا

ما هو مصير الانتخابات العراقية بعد استبعاد بعض المرشحين؟

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:36 م

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

04:04 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي مع رئيس جنوب السودان (فيديو)

04:52 م

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي في الميركاتو الشتوي

06:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements