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التشكيلة الرسمية لقمة فرنسا وإسبانيا بنهائي دوري الأمم الأوروبية
الأحد 10/أكتوبر/2021 - 07:34 م
علي نبوي
أعلن كل من ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، ولويس إنريكي مدرب إسبانيا تشكيلتهما للمواجهة المرتقبة بعد قليل، في نهائي دوري الأمم الأوروبية.
ويحتضن ملعب سان سيرو "جيوزيبي مياتزا" قمة الليلة بين الديوك واللاروخا، في نهائي النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.
وضم تشكيل إسبانيا كلًا من :-
حراسة المرمى : أوناي سيمون
الدفاع : أزيلكويتا - إيريك جارسيا - إيمريك لابورت - ماركوس ألونسو
الوسط : بوسكيتس - رودري - جابي
الهجوم : فيران توريس - أويارزابال - ساربيا.
فيما جاء تشكيل منتخب فرنسا على النحو التالي :-
حراسة المرمى : لوريس
الدفاع : بافارد - كوندي - فاران - كيمبيبي - ثيو هيرنانديز
الوسط : تشوامني - بول بوغبا
الهجوم : أنطوان جريزمان - كيليان مبابي - كريم بنزيمة.