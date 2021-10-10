الزمالك يعلن تفاصيل جديدة في انتقال النقاز لأهلي جدة

كشف مسئولو نادي الزمالك في بيان رسمي، عن تفاصيل جديدة في انتقال حمدي النقاز إلى أهلي جدة السعودي.

وأوضح الزمالك، أنه في إطار التفاهم الذي أوجده اتفاق التسوية بين نادي الزمالك واللاعب الدولي التونسي حمدي النقاز، تعاقد اللاعب مع النادي الأهلي السعودي، على نحو يحفظ مصالح وحقوق النادي واللاعب في ضوء التسوية الأخيرة الموقعة بين الطرفين.





وأكمل الزمالك، أن هذا الأمر أتاح لنادي الزمالك تحقيق عوائد مادية مناسبة مع ضمان عودة اللاعب إلى صفوفه مستقبلا بعد أن تلقى اللاعب الدولي العديد من عروض الاحتراف مؤخرا داخل وخارج مصر.