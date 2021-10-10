Advertisements

تعدين العملات الرقمية يتسبب بكارثة في إيران.. والكهرباء تُحذر

الأحد 10/أكتوبر/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
وكالات

حذرت الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء في إيران من تسبب نشاطات تعدين العملات الرقمية المشفرة بانقطاعات إضافية للتيار خلال الشتاء، بعد أن كانت سببا رئيسيا وراء ذلك في فصل الصيف.

 

وأوضحت الشركة في بيان لها أن عشرة بالمئة على الأقل من انقطاعات الكهرباء هذا الشتاء ستكون بسبب استخدام أجهزة التعدين غير القانونية.

 

وأشارت إلى أن نشاطات التعدين غير القانونية التي استمر بعضها على رغم المنع الرسمي، كانت السبب خلف 20 بالمئة من انقطاعات الكهرباء صيفا.

 

ويشكو مسؤولون إيرانيون منذ أشهر من نشاطات غير شرعية لتعدين العملات الرقمية المشفرة، ومن أبرزها "بتكوين"، حيث يستغل البعض الكلفة الزهيدة لاستهلاك الكهرباء في البلاد لممارسة هذا النشاط.

 

وشهد مطلع الصيف انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي في طهران ومدن كبرى، ما دفع الحكومة إلى منع نشاطات تعدين العملات المشفرة، بما يشمل القانونية منها. وأتاحت السلطات استئناف هذا الأمر اعتبارا من منتصف سبتمبر.

 

وأثارت هذه الانقطاعات انتقادات واسعة، ودفعت الشرطة إلى تنفيذ عمليات عدة خلال الصيف لضبط العديد من النشاطات غير الشرعية للتعدين.

 

وتستهلك هذه العملات كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية نظرا لتخصيص مراكز بيانات عملاقة مرتبطة بها.

الكلمات المفتاحية

كهرباء ايران

أخبار تهمك

مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بسبب رزاق سيسيه

منذ ساعتين و 12 دقيقة

3 قرارات مهمة من الرئيس السيسي.. تعرف عليها

منذ حوالي 9 ساعات

"مدرب صايع".. أحمد ناجي يفاجئ كيروش بهذه الرسالة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - نجم الزمالك ينتقل إلى الأهلي

منذ يوم

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في كأس السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. تعرف على موقف صفقات الزمالك الجديدة

منذ ساعة

شاهد.. نهر النيل يبتلع ميكروباص بركابه.. وأحد المواطنين: "الحادثة من 11 الصبح"

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي مع رئيس جنوب السودان (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من نائب الخانكة بشأن واقعة جلوس طلاب المدرسة على الأرض

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عماد النحاس يرفض استمرار نجم المقاولون العرب

منذ يومين

تعرف على قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي المنتظرة

منذ 35 دقيقة

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

جوجل تحظر تطبيقات تعدين "العملات الرقمية" المشفرة من متجرها

الإمارات تحتل المركز الـ 19عالمياً في أنشطة تعدين العملات المشفّرة

إيران تصادر 1000 ماكينة لاستخراج عملة Bitcoin

إيران تستعد لاستغلال "بيتكوين" لخرق عقوبات واشنطن

انقطاع الكهرباء عن كاراكاس ومناطق أخرى من فنزويلا

تراجع جديد لعملة البيتكوين بنسبة 4.3%

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:36 م

عاجل- أمير بريطانيا يدعو محمد صلاح لحصد تلك الجائزة

كارتيرون يصدم حسين لبيب بهذا القرار

10:30 ص

عاجل.. ميكروباص بداخله ركاب يغرق في نهر النيل: محدش طلع

04:04 م

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن السد الإثيوبي مع رئيس جنوب السودان (فيديو)

04:52 م

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي في الميركاتو الشتوي

06:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements