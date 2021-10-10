مركز دبي التجاري العالمي تعلن لوائح ترخيص مكاتب العائلة الواحدة والعوائل المتعددة

أعلنت سلطة مركز دبي التجاري العالمي اليوم عن لوائح تنظيمية جديدة تشجع الشركات العائلية على تأسيس مكاتب العائلة الواحدة والعوائل المتعددة في المنطقة الحرة.





وتُلبي اللوائح التنظيمية الجديدة احتياجات المؤسسات العائلية وتوفر منصة جديدة للعوائل الثرية لتأسيس شركات قابضة خارجية في المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي لإدارة ثرواتها وأصولها واستثماراتها العائلية في مختلف أنحاء العالم من دبي.





وتُعد دبي من أبرز الوجهات العالمية المفضلة للعوائل فائقة الثراء حيث شهدت انتقال أكثر من ألفي شخص من أصحاب الثروات الضخمة للإقامة في الإمارة خلال النصف الأول من عام 2021 كما ارتفع عدد سكان دبي من ذوي الملاءة المالية العالية بنسبة 3.8 في المائة من 52 ألف شخص في ديسمبر 2020 إلى 54 ألف شخص حالياً .. وتساهم الآفاق الواعدة لبيئة الأعمال في دبي بتوفير وجهة متميزة لأنشطة مكاتب العائلة الواحدة والعوائل المتعددة والصناديق الائتمانية والمؤسسات.





وقال سعادة هلال سعيد المري المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي إن الشركات العائلية تُعدّ فئةً مهمة في المشهد الاقتصادي العالمي اليوم وهي جزءٌ أساسي من مجتمع الاستثمار الدولي الأوسع.. مشيرا إلى أنه بعد عامٍ مليء بالتحديات الصعبة أبدت الشركات العائلية في جميع أنحاء العالم مرونة عالية من خلال تنويع أعمالها والتوسّع في أسواق جديدة.





وتُدرك سلطة مركز دبي التجاري العالمي الحاجة إلى إطار قانوني وتنظيمي مُتخصص يوفر مزيداً من المرونة والمزايا الأساسية لتأسيس مكاتب العائلة الواحدة والمتعددة في دبي مما يوفر بيئةً جاذبة تتيح للمكاتب العائلية إدارة أعمالها بنجاح.





وتسمح اللوائح التنظيمية لترخيص مكاتب العائلة الواحدة الصادرة عن سلطة مركز دبي التجاري العالمي للمؤسسات الخارجية التي تم تأسيسها من قبل أفراد عائلة واحدة بشكل مباشر بامتلاك وإدارة ثرواتها وأصولها وشركاتها واستثماراتها المشتركة من خلال تأسيس مؤسسة أو شركة جديدة في المنطقة الحرة وترخيصها لتعمل انطلاقاً من المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي.





وتلبي اللوائح التنظيمية الجديدة لترخيص مكاتب العوائل المتعددة المتطلبات المتزايدة للشركات الدولية المعنية بتزويد الخدمات الاستشارية وإدارة الثروات والتي تتطلع إلى توسيع عملياتها ومحافظها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.. وتساهم رخصة تأسيس مكاتب العوائل المتعددة في تسهيل وتعزيز الخدمات المُقدمة إلى مجموعةٍ من العوائل وأفرادها وشركاتهم والمؤسسات والصناديق الائتمانية الخاصة بهم.





وترسّخ سلطة مركز دبي التجاري العالمي من خلال هذه اللوائح التنظيمية الجديدة التزامها تجاه الشركات العائلية وتؤكّد عزمها على تعزيز مكانة دبي كوجهةٍ جاذبة للمكاتب العائلية المحلية والإقليمية والدولية.





يأتي الإعلان عن هذه اللوائح التنظيمية الجديدة بعد توقيع اتفاقية بين هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة مركز دبي التجاري العالمي خلال الشهر الماضي تهدف إلى تنظيم عمليات طرح وإصدار وإدراج وتداول الأصول المشفرة ومزاولة الأنشطة المالية المتعلقة بها في المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي.





وبرزت سلطة مركز دبي التجاري العالمي كمنطقةٍ حرة مفضلة بعد فترة من النمو القوي في النصف الأول من عام 2021 مع تسجيل 427 شركة جديدة بمعدل نمو سنوي قدره 300 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.





وأكد المري أن سلطة مركز دبي التجاري العالمي نجحت في تحقيق تقدمٍ قوي هذا العام كمنطقةٍ حرة مفضلة لمجتمع الإستثمار الدولي ..مبديا ثقته بالقدرة على الحفاظ على هذا الزخم بفضل البيئة المواتية للأعمال في دبي والخيارات التنظيمية الأفضل في فئتها والمنظومات القضائية الشاملة فيها .. وأوضح أن السلطة ستواصل مراجعة لوائحها التنظيمية وحزمة التراخيص وتحديثها بما يضمن تقديم فرصٍ استثمارية فريدة لمجتمع الأعمال الدولي على الدوام.